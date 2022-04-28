Карпинск, Свердловская область, , 09:01 — REGNUM В школы Карпинска Свердловской области доставили 87 кг некачественной говяжьей печени. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Школьная столовая ИА REGNUM ©

Нарушения были выявлены при проведении мониторинга системы «Меркурий». При оформлении электронных ветеринарно-сопроводительных документов уполномоченное лицо предприятия не указало вид упаковки. При этом продукт в поврежденной упаковке может отличаться по составу, свойствам и иметь контакт с внешней средой.

Таким образом, поставщик допустил нарушения при доставки продукции в свердловские школы. За нарушение должностному лицу направлено предупреждение.