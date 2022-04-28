Вашингтон, 28 апреля 2022, 09:07 — REGNUM Нынешний курс американской администрации по отношению к России и Украине полностью оправдывает себя, полагает госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом он заявил 27 апреля на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
Госсекретарь отметил, что в США ещё «много месяцев назад» предполагали, что Россия может начать на Украине военную операцию, и заранее приняли меры. Попытки перевести ситуацию в дипломатическое русло не сработали.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, успешна ли политика Вашингтона в отношении Москвы и Киева.
«На сегодняшний день, по моему мнению, да», — сказал Блинкен.
Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен также заявил, что США планируют нарастить сотрудничество с Индией, заменив на этом поле Россию.
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