Уфа, , 09:00 — REGNUM Ремонт участка автодороги Аскарово — Альмухаметово — Сибай протяженностью 18,1 километра завершают в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ремонт дорог Admkrai.krasnodar.ru

Сообщаемся, что на ремонтные работы, которые планируют завершить к началу лет, было направлено свыше 258,5 млн рублей. Каждый день на участке задействовано 40 единиц дорожной техники. Работы идут по графику.

«Открытие участка Аскарово – Альмухаметово – Сибай позволит существенно улучшить транспортное сообщение в регионе и повысит безопасность участников дорожного движения», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктора Жулькова.

Отмечается, что после окончания ремонтных работ автотрасса протяженностью 66,3 км от Аскарово до Сибая получит асфальтобетонное покрытие.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в конце года планируют открыть движение на новой автодороге.