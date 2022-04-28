Сеул, , 08:56 — REGNUM В первом квартале 2022 года экспорт автомобилей из Южной Кореи сократился на 0,6% в годовом исчислении и составил $10,9 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, с января по март текущего года южнокорейские компании поставили на рынок 520 тыс. автомобилей, что на 8,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт автомобилей в США упал на 1,5%, в Канаду — на 17,2%, в Россию — на 37,7%.

Между тем экспорт экологически чистых автомобилей вырос на 48,3%, до $3,6 млрд.

В первом квартале импорт автомобилей в Южную Корею составил $3 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.