Якутск, 28 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Вырубка лесов в Алданском районе Якутии будет проходить под строгим контролем соблюдения экологического законодательства. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Вырубка леса

Читайте также: Якутяне пытаются остановить вырубку лесов в верховьях реки Амга

«Защитные леса вдоль Амги не должны вырубаться. Я на этой позиции стоял, и буду стоять. Любая деятельность должна проводиться с соблюдением экологических норм», — сказал он.

Айсен Николаев назвал недопустимым любое нарушение закона на лесозаготовках и подчеркнул, что все работы должны вестись вдали от реки Амга. После вырубки там проведут работы по восстановлению лесов.

«Я поддерживаю общественников, которые выступают за сохранение защитных лесов, обеспокоенность природой», — добавил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, промышленная вырубка лесов в Алданском районе Якутии стала темой круглого стола, который состоялся в Общественной палате республики. Тогда участников мероприятия возмутило и насторожило то, что председатель комитета по экологии Госсобрания республики Сахамин Афанасьев спешно покинул зал сразу после своего выступления.