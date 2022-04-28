Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В Бурятию 28 апреля прибыл с рабочей поездкой полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Юрий Трутнев Minvr.gov.ru

В Улан-Удэ он проведёт ряд совещаний по вопросам развития промышленности региона, в том числе авиастроительной отрасли, а также по реализации инвестпроектов. В частности, он посетит локомотивовагоноремонтный завод.

«Юрий Трутнев примет участие в торжественном открытии Регионального центра единоборств. Строительство масштабного спортивного центра стало возможным благодаря федеральному финансированию по линии «Единой субсидии», — добавили в правительстве.