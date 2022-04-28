Москва, , 08:52 — REGNUM В 2023 году в состав Тихоокеанского флота может вернуться атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск». Об этом 28 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«АПЛ «Иркутск» по существующим планам вернётся в боевой состав ВМФ России в 2023 году», — говорится в сообщении.

В ходе модернизации АПЛ «Иркутск» проекта 949А «Антей» вместо 24 противокорабельных ракет «Гранит» получит возможность нести 48 новых крылатых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон», т.е. сможет наносить удары и по береговым целям.

Отмечается, что наличие конкретной номенклатуры ракет на борту субмарины будет зависеть от поставленных перед ней задач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после проведения модернизации ударные возможности АПЛ «Иркутск» возрастут как минимум в два раза.

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