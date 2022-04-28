Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM В Екатеринбурге общество с ограниченной ответственностью задолжало работникам более 3,6 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Долги Alexey Kudenko / Алексей Куденко / RIA Novosti archive

Задолженность образовалась за период с января по февраль 2022 года. Заработную плату за это время не получили 80 работников.

Прокуратура проверила соблюдение организацией трудового законодательства. Директору общества вынесли представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в отношении него возбудили дело об административном правонарушении. После вмешательства ведомства задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме.