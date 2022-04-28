Шарлыкский район, Оренбургская область, , 08:51 — REGNUM В Оренбургской области осужден начальник Шарлыкского управления Центра пожаротушения и охраны лесов региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 апреля в пресс-службе УФСБ по Оренбуржью.

Срубленные деревья (сс) rapha16

По данным ведомства, занимая пост главы центра пожаротушения и охраны лесов, мужчина разработал и реализовал преступную схему по незаконной вырубке лесных насаждений, переработке и реализации пиломатериала, дальнейшему присвоению полученной прибыли. В пределах Титовского сельсовета было вырублено 120 кубометров деревьев. Ущерб оценивается в 811 тыс. рублей.

В отношении оренбуржца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»). Мужчину осудили на один год условно. Кроме того, ему в течение двух лет запрещено занимать определённые должности в органах государственной власти и управления. Также удовлетворен иск прокуратуры района о возмещении нанесенного ущерба государству на сумму 811 тысяч рублей.