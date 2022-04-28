п. Коршуновский, , 08:50 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 28 апреля сообщает подробности серьёзного ДТП с участием микроавтобуса, принадлежащего детскому дому «Солнышко» и автомобиля «Нива Шевроле». Авария случилась 27 апреля на пятом километре автодороги Железногорск — Коршуновский: микроавтобус, в котором находились семеро детей, один воспитатель и водитель, столкнулся с легковым автомобилем. В Ниве находились двое человек: 43-летняя женщина-пассажир погибла. Несколько пассажиров микроавтобуса, в том числе дети, получили травмы.

В Нижнеилимском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса СКР

Следственным отделом по Нижнеилимскому району возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Следователи СК изучают документацию о техническом состоянии транспортного средства, перевозившего детей, а также медицинскую о прохождении осмотра водителем микроавтобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские правоохранители обеспокоены увеличением числа ДТП в регионе. По данным территориального ГУ МВД РФ, за неделю с 11 по 17 апреля на дорогах Приангарья произошло 53 ДТП, в которых семь человек погибли, 56 получили травмы различной степени тяжести.

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