Джакарта, 28 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил в небо семь раскаленных потоков лавы, сообщает CNN Indonesia.

commons.wikimedia.org Вулкан Мерапи

Извержение вулкана произошло 28 апреля, начиная с 00:00 до 06:00 по западно-индонезийскому времени. Дальность скольжения лавы составила 2000 метров.

Вулкан Мерапи подвергся землетрясениям амплитудой 3-11 мм, которые длились в течение 4,8-11,6 секунд.

Вулкан находится в статусе предупреждения уровня III.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное поисково-спасательное агентство провинции Лампунг в Индонезии развернет на воде спасательное судно KN SAR 224 Basudewa в связи с активностью вулкана Анак Кракатау.

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