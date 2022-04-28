Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Платеж за некоторые поставки российского природного газа Германии и Австрии от Gazprom Marketing & Trading Ltd., ранее переданной под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), был отклонен Газпромбанком. Об этом 27 апреля сообщил агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — говорится в сообщении.

Также источники рассказали, что указанная компания продолжает пытаться провести платеж и проводит переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». При этом, как уточнил один из источников, отклоненный платеж – это часть среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Южной Кореи приняли решение помочь Европе в преодолении газового кризиса, вызванного санкционной политикой в отношении России.