Вашингтон, 28 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Платеж за некоторые поставки российского природного газа Германии и Австрии от Gazprom Marketing & Trading Ltd., ранее переданной под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), был отклонен Газпромбанком. Об этом 27 апреля сообщил агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — говорится в сообщении.

Также источники рассказали, что указанная компания продолжает пытаться провести платеж и проводит переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». При этом, как уточнил один из источников, отклоненный платеж – это часть среднесрочного контракта на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Южной Кореи приняли решение помочь Европе в преодолении газового кризиса, вызванного санкционной политикой в отношении России.