Омск, , 08:49 — REGNUM Акция «Георгиевская лента» стартовала в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в правительстве Омской области.

Акция «Георгиевская ленточка» в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятный символ в этом году раздадут на 16 площадках Омска. Патриотическая акция организована общественным движением «Волонтёры Победы». Она продлится до 9 мая включительно.

По словам председателя Общественной палаты Омской области Лидии Герасимовой, акция «Георгиевская лента» напоминает о том, что ничто не забыто, никто не забыт. «Мы, российский народ, свято храним память о тех подвигах, что совершали наши отцы и деды под красными знамёнами», — отметила она.

«Георгиевская ленточка – это символ Победы, который мы располагаем у самого сердца как знак благодарности за жизнь, за мирное небо, как дань памяти солдатам, воевавшим в Великую Отечественную войну», — подчеркнула руководитель исполнительного комитета ВОД «Волонтёры Победы» Варвара Толкачева.

9 мая георгиевскую ленточку можно будет получить на Параде Победы и в строю «Бессмертного полка». Всего планируют раздать более 10 тысяч лент.

Как сообщало ИА REGNUM, другие регионы России также присоединились к акции «Георгиевская лента».

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