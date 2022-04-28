Вашингтон, 28 апреля 2022, 08:49 — REGNUM Палата представителей Конгресса США обязала Госдеп представить доклад о масштабах оказания властями Китая помощи России. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Энди Барр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что политика стран Запада на сегодняшний день является катализатором сближения России и Китая, потому Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества для адаптации к происходящим глобальным изменениям.
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