Вашингтон, 28 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США обязала Госдеп представить доклад о масштабах оказания властями Китая помощи России. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Энди Барр.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Альянс Китая и России представляет угрозу США и нашим союзникам. Я представил законопроект, который обязывает госдепартамент США предоставлять Конгрессу постоянные отчеты с подробным описанием поддержки Китаем России… Сегодня Палата представителей проголосовала за мой законопроект», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что политика стран Запада на сегодняшний день является катализатором сближения России и Китая, потому Москва и Пекин прорабатывают форматы сотрудничества для адаптации к происходящим глобальным изменениям.

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