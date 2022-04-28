Горно-Алтайск, 28 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и члены правительства присоединились к благотворительной акции «Красная гвоздика». Акция проходит с 21 апреля по 22 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Гвоздика.рф Акция «Красная гвоздика»

Каждый желающий может купить значок с красной гвоздикой онлайн или в магазинах популярных торговых сетей. Деньги будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.

По словам главы региона, акция становится особенно актуальной во время проведения специальной военной операции на Украине.

«Мы кланяемся героям Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, мы помним всех, кто в наши дни пожертвовал жизнью во имя безопасности и свободы Российской Федерации», — отметил Олег Хорохордин, призвав жителей также присоединиться к акции.