Благовещенск, , 08:49 — REGNUM В авиационных полках дальневосточного соединения дальней авиации ВКС России, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, состоялись масштабные командно-штабное учение (КШУ). Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Стратегический бомбардировщик Ту-95 МС ВКС России Минобороны России

В учениях был задействован командный состав частей и подразделений, а также более 20 лётных экипажей, в том числе сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, стратегических ракетоносцев Ту-95МС и тяжёлых транспортных самолётов Ил-78.

пресс-служба Минобороны РФ «В рамках мероприятия отработано перебазирование на оперативные аэродромы и выполнены тактические пуски крылатых ракет воздушного базирования, а также дозаправка в воздухе в простых и сложных метеоусловиях».

Отмечается, что все командные пункты и подразделения в ходе учений были обеспечены связью, устойчиво работающей в различных режимах в любой обстановке. Одновременно в частях прошли учения на пунктах приёма техники и мобилизационных пунктах приёма личного состава.

начальник штаба дальней авиации, генерал-майор Сергей Кувалдин «Личным составом, дальневосточного авиационного соединения решены все задачи, поставленные в рамках учения».

Как сообщало ИА REGNUM, в белорусских военно-воздушных силах и войсках ПВО начались штабные учения с привлечением должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа ВС России.

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