Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Дополнительные меры безопасности в Ростовской области, граничащей с Донбассом, пока не нужны, но регион готовится к сложностям. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил 28 апреля.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Он отметил, что в Ростовской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Это значит, что в регионе готовятся к самым разным сложностям. Все системы работают, находятся в готовности.

«Необходимости в усилении мер пока нет», — приводит слова Голубева ТАСС.

Губернатор добавил, что каждое утро для властей начинается с совещания по текущей ситуации. Каждый случай детально разбирается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области усилили «меры защиты» в приграничной зоне. Созданы дополнительные сводные отряды Росгвардии и полиции.

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