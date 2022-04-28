Екатеринбург, 28 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Свердловской области построят два исправительных центра для трудоустройства осуждённых. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Prokuror-kaluga.ru Осужденный

Центры появятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по созданию в них не менее 400 рабочих мест.

В исправительных центрах осужденные работают швеями, кондукторами, диспетчерами и сварщиками, отметила заместитель начальника отдела исполнения наказаний ГУФСИН РФ по Свердловской области Елена Горюнова. По ее словам, в некоторых случаях принудительные работы – это альтернатива лишению свободы.