Сеул, , 08:45 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Южно-Африканской Республики (ЮАР), пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

ЮАР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят 120 млн вон (~$100 тыс.)

«Мы надеемся, что данные средства помогут жителям ЮАР, пострадавшим от наводнения, быстро вернуться к нормальной жизни и восстановить пострадавшие районы», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Сообщается, что из-за наводнения, вызванного дождями, в провинции Квазулу-Натал погибли свыше 400 человек, пострадали около 40 тыс. человек.