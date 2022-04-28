Сеул, 28 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Южно-Африканской Республики (ЮАР), пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят 120 млн вон (~$100 тыс.)

«Мы надеемся, что данные средства помогут жителям ЮАР, пострадавшим от наводнения, быстро вернуться к нормальной жизни и восстановить пострадавшие районы», — сообщили в МИД Южной Кореи.

Сообщается, что из-за наводнения, вызванного дождями, в провинции Квазулу-Натал погибли свыше 400 человек, пострадали около 40 тыс. человек.