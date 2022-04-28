Вашингтон, 28 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Американские эксперты изучаются сведения о работе биолабораторий на Украине. Об этом 28 апреля сообщает RT.

Youtube.com канал NunnLugarCTR Оборудование в одной из биолабораторий

«Аналитики справедливо задаются вопросами, какого рода штаммы исследовались в финансируемых Вашингтоном лабораториях, какую угрозу подобные работы представляли для гражданского населения», — приводит агентство слова сотрудников российского посольства в США.

Данные о работе американских биолабораторий получены в ходе российской спецоперации на Украине. Один из объектов находился в Харьковской области. Установлено, что учёные из США проводили на объекте испытания опасных препаратов на пациентах психиатрической больницы.