Казань, , 08:59 — REGNUM На водных объектах Татарии с начала года зарегистрировано 18 происшествий, за аналогичный период прошлого года — шесть. Об этом накануне сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Водоем

Всего на водоемах погибли шесть человек, спасен 21 человек, в том числе двое детей, в прошлом году за это время погибли пятеро, в том числе один ребенок, были спасены два человека.

Только в апреле в республике зафиксировали четыре происшествия, связанные с ненадлежащим использованием маломерных судов. По словам Венедиктова, ежегодно по причине несоблюдения правил безопасности при выходе на маломерных судах погибают порядка шести человек.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году в 10 муниципальных районах Татарии откроют 13 пляжей.

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