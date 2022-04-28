Москва, 28 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министерство строительства и ЖКХ России планирует помогать в восстановлении Мариуполя в Донецкой Народной Республике. Об этом 28 апреля заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Планируем», — сказал в беседе с РИА Новости российский министр.

При этом Файзуллин уточнил, что это «пока не намерение, а обследование» ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос восстановления города Мариуполя за счёт России пока не обсуждался. По его словам, никакой официальной позиции на этот счёт нет.

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Напомним, на прошлой неделе глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что профильные ведомства уже начали процесс восстановления Мариуполя и его возвращения к мирной жизни. Он подчеркнул, что Мариуполь «будет лучше, чем он был, будет красивее, чем он был, и более приспособлен для жизни, нежели условия были до этого».

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