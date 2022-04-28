Бишкек, , 08:41 — REGNUM Споры по киргизско-таджикской границе остаются нерешенными до сих пор, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров 28 апреля в обращении по случаю годовщины приграничного конфликта.

Садыр Жапаров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопросы, связанные со спорными участками на кыргызско-таджикской государственной границе, все еще остаются проблемными. Их разрешение требует от нас аккуратности, терпимости и последовательности», — говорится в обращении.

Глава государства выступил за мирное решение вопросов о границе. Он отметил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон недавно также заявил намерении решать эту проблему мирным путём.

Жапаров заявил, что у него хватит политической воли, чтобы разрешить спор по границе и это будет его приоритетной задачей.

«В то же время мы не поддадимся на провокационные действия, будем предупреждать возможные негативные явления на государственной границе, проявляя сдержанность, укреплять национальную безопасность», — отметил Жапаров.

Напомним, 28 апреля 2021 года на границе Киргизии и Таджикистана начались боевые действия из спорных участков. Конфликт длился до 30 апреля. В Киргизии погибли 36 человек, в том числе трое военнослужащих. С таджикской стороны были убиты 19 человек, в том числе десять военнослужащих.