Калуга, , 10:18 — REGNUM Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготный займ в 250 млн рублей компании из Калужской области. Средства будут направлены на создание производства минерального теплоизоляционного материала — каменной ваты. Об этом 28 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы федерального Фонда развития промышленности (ФРП)

Эмблема Фонда развития промышленности

Каменная вата пожаробезопасна, устойчива к химическим воздействиями и влаге, не нарушает микроциркуляцию воздуха, экологична и имеет длительный срок эксплуатации. Она широко применяется в жилищном и промышленном строительстве в качестве тепло- и звукоизолятора, а также в сельском хозяйстве в качестве субстрата для роста растений.

Основным потребителем продукции выступит строительная компания, которая входит в одну группу с заявителем и специализируется на проведении фасадных работ. При производстве будет использоваться отечественное сырье.

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