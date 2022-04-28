Сорочинск, Оренбургская область, , 08:41 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор по делу о хранении и продаже боеприпасов. Осужден житель Сорочинского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе УФСБ по региону.

Патроны Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

По данным ведомства, мужчина приобретал у неизвестных граждан списанные патроны, а также гранаты РГД, тротиловые шашки. Оренбуржец пояснил, что боеприпасы реализовывались через интернет для осуществления незаконной охоты и рыбалки.

Во время обысков по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли две тротиловые шашки промышленного производства общим весом 767,83 грамма. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Его обвинили в незаконной продаже и хранении взрывчатых веществ.

Сорочинский суд признал местного жителя виновным в совершении преступления. Мужчине назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.