Томск, 28 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Томской области увеличены выплаты для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла ко Дню Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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В соответствии с распоряжением губернатора Сергея Жвачкина, 75 ветеранов войны получат по 10 тыс. рублей. 2397 проживающих в регионе тружеников тыла выплатят по 2,5 тыс. рублей. На эти цели направлено более 6 млн рублей.

«Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Уверен, что и все муниципалитеты области окружат каждого ветерана и труженика тыла своим вниманием. Поручаю департаменту социальной защиты населения произвести выплаты до Дня Победы», — отметил глава региона.