Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Министерство внутренней безопасности США создаст совет по противодействию дезинформации, сообщает Politico.

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Отмечается, что особое внимание в работе отделения будет уделяться вопросам нелегальной миграции и России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такой кампании по дезинформации о ситуации на Украине, которая осуществляется Киевом вкупе со СМИ Запада, мир не знал «со времен культа цезарей».

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