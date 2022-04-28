Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:44 — REGNUM Житель Нижнего Тагила Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в хранении в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В феврале 2022 года уралец приобрел не менее трех банковских билета на одном из интернет-сайтов. После их получения злоумышленник сбыл два поддельных банковских билета в качестве оплаты за выбранные им товары в торговых помещениях Нижнего Тагила. Кассиры, уверенные в подлинности банковских билетов, приняли их и передали обвиняемому сдачу. После этого свердловчанин скрылся с места преступления. При этом мужчина продолжил хранить с целью сбыта один поддельный банковский билет.

Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд. Уральцу грозит до восьми лет лишения свободы.