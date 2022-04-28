Тюмень, 28 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Тюмени в мультимедийном парке «Россия — Моя история» открылась экспозиция «НАТО. Хроника жестокости». Об этом сообщает пресс-служба исторического парка.

Пресс-служба парка «Россия — Моя история» Плакат выставки

Выставка создана в партнёрстве с Музеем современной истории России, и станет первой подобной экспозицией с шокирующими фактами из истории военного блока, некогда созданного для прямого противостояния СССР и его союзникам.

Здесь представлены архивные фото- и видео свидетельства, исторические документы, официальные данные, а также уникальные цифровые артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России, относящиеся к периоду Холодной войны

Выставка будет работать в Тюмени весь май с 10:00–20:00, вторник–воскресенье, в здании по ул. Орджоникидзе, 47.