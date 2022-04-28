Гонконг, Китай, 28 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Бриллиант ярко-голубого цвета, известный под названием The De Beers Blue («Голубой Де Бирс»), был продан анонимному покупателю на аукционе Sotheby’s в Гонконге 57,5 млн долларов США. Об этом 27 апреля сообщается на сайте аукционного дома.

Publicdomainpictures.net Бриллиант

Драгоценный камень весом 15,1 карата (3,02 грамма) ступенчатой огранки и редкого ярко-голубого цвета является самым крупным бриллиантом подобного оттенка, когда-либо выставлявшимся на торги. Аукционный дом Sotheby’s отметил, что в мире существовало только пять экземпляров весом более 10 каратов такого редкого цвета, когда-либо поступавших на аукцион, при этом ни один из этих камней не весил более 15 каратов. По этой причине появление такого безупречного драгоценного камня аукционный дом назвал знаковым событием. Геммологический институт Америки (GIA) присвоил The De Beers Blue оценку Fancy Vivid Blue — наивысшую возможную оценку цвета, присуждаемую не более чем 1% голубых бриллиантов.

Шахт, в которых добывают голубые алмазы, в мире очень мало, большинство таких камней добывается на рудниках в Южной Африке. Алмаз весом 39,3 карата (7,86 грамма), из которого был получен бриллиант, добыли в апреле 2021 года на шахте «Куллинан» на северо-востоке ЮАР. Горнодобывающая компания Petra Diamonds в июле 2021 продала камень более чем за $40 млн совместному предприятию компаний De Beers и Diacore.

Именно на шахте «Куллинан» в 1905 году был добыт самый большой в мире алмаз, который получил название «Звезда Африки». Камень исключительной чистоты и весом 3106 карат (621,35 грамма) был разделён на девять частей, одна из этих частей, бриллиант «Куллинан-1», стал украшением королевского скипетра в Великобритании, который в настоящее время хранится в лондонском Тауэре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Tiffany & Co (США) планирует приостановить закупку необработанных алмазов из России.