Херсон, Украина, 28 апреля 2022, 08:36 — REGNUM Возвращение под контроль Украины Херсонской области, освобождённой от националистов, исключено. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно», — приводит слова Стремоусова РИА Новости.
По словам чиновника, регион продолжит экономическое развитие, а Киев не сможет больше навязывать Херсону политику, «направленную на уничтожение людей и их самобытности».