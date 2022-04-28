Херсонские власти исключили возвращение под контроль Киева
Херсон, 28 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Возвращение под контроль Украины Херсонской области, освобождённой от националистов, исключено. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Херсон
«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно», — приводит слова Стремоусова РИА Новости.
По словам чиновника, регион продолжит экономическое развитие, а Киев не сможет больше навязывать Херсону политику, «направленную на уничтожение людей и их самобытности».