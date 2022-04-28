Херсон, 28 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Возвращение под контроль Украины Херсонской области, освобождённой от националистов, исключено. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно», — приводит слова Стремоусова РИА Новости.

По словам чиновника, регион продолжит экономическое развитие, а Киев не сможет больше навязывать Херсону политику, «направленную на уничтожение людей и их самобытности».