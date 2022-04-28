Овюрский район, Тува, , 08:34 — REGNUM В Овюрском районе Тувы 27 апреля произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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Эпицентр сейсмического события располагался в 18 км от села Саглы на глубине 15 км. При этом местные жители, по данным ведомства, колебания земной поверхности жителями не почувствовали.

«Звонков от населения не поступало. Обследовано 4 СЗО. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — отметили в ведомстве.