Уфа, 28 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Движение на автодороге Бирск — Тастуба — Сатка в Башкирии намерены запустить в конце 2022 года. Об этом 28 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Yanyarv Строительство дороги

Он сообщил, что в настоящее время на этом объекте строят ливневки и очистные сооружения. На территории Караидельского и Дуванского районов уже смонтированы водопропускные трубы, построены семь арочных мостов, также было заасфальтировано свыше 35 км автодороги.

Общая протяженность автотрассы составляет 60,9 км.

«Это один из крупнейших региональных проектов, который направлен на развитие северо-востока нашей республики. Мы получим в итоге надёжное и удобное транспортное сообщение с центральными районами республики, выход на федеральные трассы М-5 и М-7, на железнодорожную станцию Янаул и речные порты Бирска и Дюртюлей», — сообщил глава региона.

Он также сообщил, что на дороге будет две полосы (по одной полосе в каждую сторону). Но на сложных территориях были предусмотрены трехполосные участки.

«Планируем запустить движение в декабре 2022 года», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сократилась смертность на федеральных трассах в результате дорожно-транспортных происшествий.