Магнитогорск, Челябинская область, , 08:32 — REGNUM В Челябинской области молодой человек похитил у жительниц Магнитогорска ноутбуки и смартфоны под предлогом помочь им заработать на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Ноутбук Pixabay.com

По данным следствия, 18-летняя и 25-летняя гражданка доверились малознакомому мужчин 1997 года рождения и передали ему технику на общую сумму 232 тыс. рублей. Но тот продал устройства, а деньги потратил.

Теперь ранее не судимому гражданину предстоит отвечать за мошенничество. Пока он находится под подпиской о невыезде.