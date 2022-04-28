Магнитогорск, Челябинская область, 28 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Челябинской области молодой человек похитил у жительниц Магнитогорска ноутбуки и смартфоны под предлогом помочь им заработать на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, 18-летняя и 25-летняя гражданка доверились малознакомому мужчин 1997 года рождения и передали ему технику на общую сумму 232 тыс. рублей. Но тот продал устройства, а деньги потратил.

Теперь ранее не судимому гражданину предстоит отвечать за мошенничество. Пока он находится под подпиской о невыезде.