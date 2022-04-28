Москва, 28 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Газпромбанк не принял платёж от Gazprom Marketing & Trading Ltd. за некоторые поставки газа в Германию и Австрию. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

«Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счёта», — говорится в публикации.

Указанная компания, которую ранее передали под временное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA), не оставляет попыток провести платёж и ведёт переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением Газпрома.

Собеседники агентства уточнили, что платёж входит в среднесрочный контракт на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Газпром прекратил участие в Gazprom Germania GmbH и всех её активах, в том числе в Gazprom Marketing & Trading Ltd. До 30 сентября Gazprom Germania будет находиться под попечительным управлением BNetzA.

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