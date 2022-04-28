Нижний Новгород, 28 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» в третьем матче серии ¼ финала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 88:75.

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Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Алексей Швед, на счету которого 20 очков. У «Нижнего Новгорода» форвард Антон Астапкович набрал 18 очков.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию до трёх побед со счётом 3:0 и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ.