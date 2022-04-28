Вашингтон, 28 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Защита бывшего президента США Дональда Трампа подала апелляцию на решение суда американского штата Нью-Йорк, признавшего политика виновным в неуважении к судебным органам. Об этом 27 апреля передал телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Постановление выписано за то, что экс-глава Белого дома не предоставил ряд документов о его финансовой деятельности по требованию прокуратуры. Суд обязал Трампа ежедневно выплачивать по $10 тыс. до того момента, как он не предоставит необходимые материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта телеканал CNN передал о том, что Дональд Трамп оспорил вызов на допрос к генпрокурору штата Нью-Йорк по делу о расследовании деятельности его компании. Вместе с тем суд отклонил обращение адвокатов республиканца.