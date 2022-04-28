Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Соединённые Штаты хотят стать для Индии ключевым стратегическим партнёром вместо России. Об это 28 апреля заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен

Он рассказал о планах нарастить сотрудничество с Индией, заменив на этом поле Россию.

«Россия была для Индии предпочтительным партнером из необходимости, когда мы были не в состоянии выступать в качестве партнёра. Теперь мы в состоянии», — сказал Блинкен.

Он отметил «стратегическое совпадение взглядов» между Вашингтоном и Нью-Дели, и высказал мнение, что у будущего партнёрства есть потенциал стать одним из самых важных на последующие десятилетия.