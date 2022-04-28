Нальчик, , 08:30 — REGNUM В Кабардино-Балкарии руководитель одной из компаний, занимающейся вопросами газораспределения в Урванском районе, присваивал деньги подчиненных. Этот факт выявили сотрудники МВД, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили 28 апреля в пресс-службе республиканского управления МВД.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Из подробностей расследования известно, что подозреваемый являлся начальником службы предприятия и, пользуясь своим служебным положением, несколько месяцев вводил в заблуждение шестерых работников. Он сообщал им, что выплаты, перечисленные им на банковскую карту в качестве дополнительных, были начислены ошибочно и поэтому их надо вернуть.

«Ничего не подозревая, подчинённые снимали со своих карт требуемую сумму и отдавали своему начальнику, который таким образом похищал денежные средства, принадлежащие работникам», — говорится в сообщении полиции.

Установлено, что в течение более полутора лет злоумышленник обманом получил более 650 тысяч рублей.