Москва, , 08:30 — REGNUM В мае 2022 года жителей России ожидают две короткие недели и длинные выходные дни. В начале мая граждане будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и 7 мая по 10 мая включительно при сохранении зарплаты, сообщили в Роструде.

Отдых на набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

1 мая – праздничный день — воскресенье. Нерабочий праздничный день выпадает на выходной день, поэтому следующий за ним рабочий день, то есть 2 мая — становится выходным. 3 мая сделали выходным за счет того, что праздник 1 января в этом году выпал на субботу.

День Победы 9 мая выпадает на понедельник. Дополнительный выходной во вторник 10 мая получился за счет того, что праздничный день 2 января 2022 года был в воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие майские праздники собираются провести дома 55% жителей России.

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