Оренбург, 28 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области на утро 28 апреля остаются закрытыми два низководных моста. Причиной является паводок. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Admobninsk.ru Паводок

За сутки число затопленных инженерных сооружений сократилось. Открыто движение по низководному мосту через реку Сакмара в Саракташском районе. По мостом проведена расчистка территории от корчехода. Установлено барьерное ограждение.

Вне доступа в регионе остается мост через реку Урал в Илекском районе. В Соль-Илецком районе по-прежнему действует лодочная переправа. Понтонный мост чрез реку Илек на время паводка традиционно был демонтирован.