Бичурский район, Бурятия, 28 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Бичурском районе Бурятии произошёл крупный пожар в эксплуатируемом административном здании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

jonel hanopol Огонь

Возгорание началось 25 апреля в селе Бичура. К тушению огня были привлечены два отделения огнеборцев Бичурского отряда ГПС РБ. К их приезду крыша здания была полностью охвачена пламенем.

«В результате пожара уничтожена кровля административного здания на общей площади 360 кв. м. Предположительной причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки на крыше», — отметили в ведомстве.