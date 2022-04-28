Херсон, Украина, , 08:29 — REGNUM Власти Херсонской области гарантируют подачу воды на полуостров Крым и не допустят возобновления водной блокады. Об этом 28 апреля заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региону, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Херсонская область готова и будет гарантировано обеспечивать поставки воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который сообща строился руками наших дедов. Мы не допустим повторения водной блокады Крыма», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов отметил, что в данный момент в области задерживают местных чиновников и украинских радикалов, которые отдавали приказы о водной блокаде Крыма или причастны к ней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике под обстрел попали три населённых пункта.