Калуга, , 09:48 — REGNUM В Калужской области сельскохозяйственная техника вышла на поля для подготовки почвы. На текущий момент эти работы проведены на 1360 га в 11 районах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства.

Посевная Министерство сельского хозяйства Калужской области

Специалисты и техника Калужской МТС обработали 318 га Бабынинского, Дзержинского и Хвастовичского районов. Опережают других Боровский Дзержинский и Перемышльский районы, каждый из которых завершил эти работы на более чем 300 га.

Аграрии завершили подкормку озимых зерновых на площади 1372 га, многолетних трав – на п 4167 га, озимого рапса – на 425 га. Лидируют в этой работе Боровский, Жуковский и Куйбышевские районы. Сельхозорганизации Боровского, Жуковского, Козельского, Куйбышевского и Малоярославецкого районов провели боронование 3227 га многолетних трав. Для проведения посевной в полном объеме заготовлены семена и закуплены минеральные удобрения.

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