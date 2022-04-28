Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В парке имени Горького в Ростове-на-Дону огнеборцы потушили пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Алексей Лазарев В парке

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило примерно в 18:00 мск 27 апреля. Выяснилось, что загорелся строительный вагончик. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

На месте происшествия работали 20 человек и четыре единицы техники. К 18:42 мск удалось ликвидировать открытое горение.